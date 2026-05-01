Spectacle Showcase Hip Hop Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Spectacle Showcase Hip Hop Rue Amiral Courbet Saint-Astier samedi 30 mai 2026.
Saint-Astier
Spectacle Showcase Hip Hop
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle de l’École Municipale de Danse, classes de Hip hop.
14h, Centre Culturel.
Entrée 8 €, sur réservation. Durée 1h.
La Fabrique 05 53 02 41 99 lafabrique24.fr
Spectacle de l’École Municipale de Danse, classes de Hip hop.
14h, Centre Culturel.
Entrée 8 €, sur réservation. Durée 1h.
La Fabrique 05 53 02 41 99 lafabrique24.fr .
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
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English : Spectacle Showcase Hip Hop
Performance by the École Municipale de Danse, Hip hop classes.
2pm, Centre Culturel.
Admission 8?, by reservation. Duration 1h.
La Fabrique 05 53 02 41 99 lafabrique24.fr
L’événement Spectacle Showcase Hip Hop Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-05 par Vallée de l’Isle en Périgord
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