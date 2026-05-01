Saint-Astier

Lecture-spectacle Dracula

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Redécouvrez l’histoire de Dracula, mais aussi de Jonathan Harker, Mina sa fiancée, le Professeur Van Helsing et leurs acolytes.

Accessible dès 10 ans. Sur inscription.

19h30, adresse donnée au moment de la réservation.

Big-Brol contact@bigbrol.fr 07 66 10 66 13.

Redécouvrez l’histoire de Dracula, mais aussi de Jonathan Harker, Mina sa fiancée, le Professeur Van Helsing et leurs acolytes. Une lecture théâtralisée illustrée, portée par Émilie Dussarrat, Vincent Grass et Gilles Ruard, à partir de l’adaptation de Patric Nottret, accompagnée de ses dessins.

Une forme intime, au plus près du récit, entre frisson, humour et imaginaire.

Spectacle chez l’habitant suivi d’une auberge espagnole.

Accessible dès 10 ans. Sur inscription. Participation libre.

19h30, adresse donnée au moment de la réservation.

Big-Brol contact@bigbrol.fr 07 66 10 66 13. .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 10 66 13 contact@bigbrol.fr

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English : Lecture-spectacle Dracula

Rediscover the story of Dracula, Jonathan Harker, his fiancée Mina, Professor Van Helsing and their sidekicks.

Accessible to children aged 10 and over. Registration required.

7.30pm, address given when booking.

Big-Brol contact@bigbrol.fr 07 66 10 66 13.

L’événement Lecture-spectacle Dracula Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord