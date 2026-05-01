Saint-Astier

Portes ouvertes aux chaux de Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Visite des carrières de chaux une expérience unique !

Journées Choose France

Gratuit. Réservation obligatoire.

10h et 14h, Usines à Chaux.

Chaux de SAINT-ASTIER®: https://docs.google.com/forms/d/12LcGrGubpgwmRdcG2W2R9g-kWlIoEJUvLscdOoABzMM/viewform?edit_requested=true

Visite des carrières de chaux une expérience unique !

Journées Choose France

Cette entreprise familiale centenaire produit de la chaux hydraulique naturelle, un matériau noble qui restaure nos maisons et les plus beaux monuments du monde entier.

Entrez dans cette cathédrale de pierres, à près de 20 mètres sous terre, découvrez un savoir-faire français rare, les métiers et usages de la chaux ainsi que les engagements de l’entreprise en faveur du climat.

Gratuit. Réservation obligatoire.

10h et 14h, Usines à Chaux.

Chaux de SAINT-ASTIER®: https://docs.google.com/forms/d/12LcGrGubpgwmRdcG2W2R9g-kWlIoEJUvLscdOoABzMM/viewform?edit_requested=true .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Portes ouvertes aux chaux de Saint-Astier

Visit the lime quarries: a unique experience!

Free admission. Reservations required.

10 am and 2 pm, Usines à Chaux.

SAINT-ASTIER® lime: https://docs.google.com/forms/d/12LcGrGubpgwmRdcG2W2R9g-kWlIoEJUvLscdOoABzMM/viewform?edit_requested=true

L’événement Portes ouvertes aux chaux de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-24 par Vallée de l’Isle en Périgord