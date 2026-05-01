Portes ouvertes aux chaux de Saint-Astier Saint-Astier
Portes ouvertes aux chaux de Saint-Astier Saint-Astier dimanche 31 mai 2026.
Saint-Astier
Portes ouvertes aux chaux de Saint-Astier
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Visite des carrières de chaux une expérience unique !
Journées Choose France
Gratuit. Réservation obligatoire.
10h et 14h, Usines à Chaux.
Chaux de SAINT-ASTIER®: https://docs.google.com/forms/d/12LcGrGubpgwmRdcG2W2R9g-kWlIoEJUvLscdOoABzMM/viewform?edit_requested=true
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Gratuit. Réservation obligatoire.
10h et 14h, Usines à Chaux.
Chaux de SAINT-ASTIER®: https://docs.google.com/forms/d/12LcGrGubpgwmRdcG2W2R9g-kWlIoEJUvLscdOoABzMM/viewform?edit_requested=true .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Portes ouvertes aux chaux de Saint-Astier
Visit the lime quarries: a unique experience!
Free admission. Reservations required.
10 am and 2 pm, Usines à Chaux.
SAINT-ASTIER® lime: https://docs.google.com/forms/d/12LcGrGubpgwmRdcG2W2R9g-kWlIoEJUvLscdOoABzMM/viewform?edit_requested=true
L’événement Portes ouvertes aux chaux de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-24 par Vallée de l’Isle en Périgord
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