Saint-Astier

Marché de Saint-Astier

centre ville Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 08:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir. .

centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

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English : Marché de Saint-Astier

This weekly market is one of the most important of the department. It extends throughout the city center. On Thursday mornings, it is the unavoidable appointment, which gives pride of place to local gastronomy and producers of the soil.

L’événement Marché de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord