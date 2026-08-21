Atelier numérique : Créer son identité de marque, Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS), Saint-Astier
lundi 21 septembre 2026 · Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) · Saint-Astier
Informations pratiques
Atelier numérique : Créer son identité de marque Lundi 21 septembre, 09h30 Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) Dordogne
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T09:30:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T09:30:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
#1 Créer son identité de marque à Saint Astier (Dordogne)
Objectif global : permettre aux dirigeants de TPE de comprendre, construire et appliquer une identité de marque claire, cohérente et différenciante.
MODULE 1 : Présentation et introduction
Poser les bases d’une plateforme de marque claire et cohérente.
MODULE 2 : Définir son identité, qui suis je ?
Identifier les éléments constitutifs d’une identité de marque (valeurs, logo, couleurs, ton, storytelling).
MODULE 3 : Définir son identité, à qui je m’adresse ?
Formaliser la mission, vision, valeurs, cible et positionnement de l’entreprise.
MODULE 4 : L’identité visuelle | comment je me montre ?
Montrer comment transformer la marque en éléments concrets de communication (charte graphique, supports cohérents, style de communication) avec l’apprentissage de l’outil de création Canva.
Lieu : Salle de réunion au pôle administratif de la CCIVS : 43, rue Victor Hugo à Saint-Astier
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
economie@pays-isle-perigord.com
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Définir ses valeur, sa charte graphique et son logo afin de générer une image cohérente de son entreprise. Apprendre à utiliser Canva.
Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon
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