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Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public) Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Pierre FANLAC · Périgueux

Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public) Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre FANLAC
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public)

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

De 4 à 8 ans.   .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public)

L’événement Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public) Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux

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