Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public) Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux
mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Pierre FANLAC · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public)
Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
De 4 à 8 ans. .
Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public)
L’événement Atelier numérique Découverte de la robotique avec Matatalab (jeune public) Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux
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