Vintage Days Soirée d’Inauguration Périgueux
vendredi 28 août 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Vintage Days Soirée d’Inauguration
Quais de Périgueux Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
La Soirée d’inauguration aura lieu le vendredi 28 août 2026, de 18h30 à 21h30, sur les Quais.
Ce rendez-vous marquera le lancement officiel de l’édition 2026 des Périgueux Vintage Days. Une soirée pour ouvrir le week-end dans une ambiance conviviale, se retrouver, profiter du cadre des quais et donner le coup d’envoi de trois jours placés sous le signe du vintage. .
Quais de Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com
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English : Vintage Days Soirée d’Inauguration
L’événement Vintage Days Soirée d’Inauguration Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux
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