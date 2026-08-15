Informations pratiques

Périgueux

Vintage Days Soirée d’Inauguration

Quais de Périgueux Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

La Soirée d’inauguration aura lieu le vendredi 28 août 2026, de 18h30 à 21h30, sur les Quais.

Ce rendez-vous marquera le lancement officiel de l’édition 2026 des Périgueux Vintage Days. Une soirée pour ouvrir le week-end dans une ambiance conviviale, se retrouver, profiter du cadre des quais et donner le coup d’envoi de trois jours placés sous le signe du vintage. .

Quais de Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com

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English : Vintage Days Soirée d’Inauguration

L’événement Vintage Days Soirée d’Inauguration Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux