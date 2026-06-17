Un été sur les quais EmmaFleurs Entre ponts des barris et Saint Georges Périgueux
Un été sur les quais EmmaFleurs Entre ponts des barris et Saint Georges Périgueux samedi 15 août 2026.
Périgueux
Un été sur les quais EmmaFleurs
Entre ponts des barris et Saint Georges Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Artiste franco-mexicaine et mezzo-soprano, elle crée une pop transatlantique unique entre acoustique et électro. Sa voix cristalline unit l’Europe et l’Amérique latine à travers des chansons sensibles, au piano ou à la guitare. Un univers sans frontières, à la fois authentique et moderne. .
Entre ponts des barris et Saint Georges Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Un été sur les quais EmmaFleurs
L’événement Un été sur les quais EmmaFleurs Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux
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