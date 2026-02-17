L’envolée énigmatique Jeu de l’oie sur la Tour Mataguerre Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

L’envolée énigmatique Jeu de l’oie sur la Tour Mataguerre

Plongez dans une aventure ludique avec une vue panoramique exceptionnelle sur Périgueux ! Défis d’observation, questions historiques et dégustations gourmandes rythmeront votre progression sur un plateau géant. Entre jeu, patrimoine et plaisir, découvrez la ville autrement dans une ambiance conviviale. Serez-vous prêt à relever tous les défis pour atteindre la dernière case ?

Rendez-vous Office de Tourisme Destination Périgueux (9bis Place du Coderc)

Durée 1h30

Equipe de 3 à 8 personnes

A partir de 12 ans

Réservation uniquement, sous réserve de conditions météo favorable. .

