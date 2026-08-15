Les ateliers des vacances Kitéki t’as dit ? Jeudi 20 aout à 14h MAAP Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Les ateliers des vacances Kitéki t’as dit ? Jeudi 20 aout à 14h

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Ces ateliers sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, merci de prendre contact au 05.53.06.40.70 à partir du 10 juillet.

Jeudi 20 août à 14h Kitéki t’as dit ? Viens observer la collection africaine du musée et réalise une sculpture d’ancêtre en argile.

Ces ateliers sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, merci de prendre contact au 05.53.06.40.70 à partir du 10 juillet.

Masque obligatoire et désinfection des mains à l’accueil

téléchargez ici le protocole de réouverture de votre MAAP https://www.perigueux-maap.fr/…/reouverture-de-votre-maap-…/

Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 7 ans et leur famille

Jeudi 20 août à 14h Kitéki t’as dit ? Viens observer la collection africaine du musée et réalise une sculpture d’ancêtre en argile.

Tarif entrée + 2,50 € par atelier.

Réservation obligatoire, nombre de places limité 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr .

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

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English :

These workshops may be canceled depending on how the health crisis evolves; please call 05.53.06.40.70 starting July 10.

Thursday, August 20, at 2:00 p.m.: “Kit%E9ki t?as dit?” Come explore the museum’s African collection and create an ancestral sculpture out of clay.

L’événement Les ateliers des vacances Kitéki t’as dit ? Jeudi 20 aout à 14h Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux