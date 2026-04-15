Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux
Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux jeudi 20 août 2026.
Périgueux
Les vacances au musée Le peintre et son modèle
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 13:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.
Jeudi 20 août à 14h De face ou de profil ? en buste ou en pied ? Découvre les portraits du musée et amuse toi à réaliser un portrait d’après modèle
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.
Jeudi 20 août à 14h De face ou de profil ? en buste ou en pied ? Découvre les portraits du musée et amuse toi à réaliser un portrait d’après modèle
Atelier en lien avec la collection permanente Beaux-arts du musée
Durée 1h30
payant sur réservation 05 53 06 40 70 .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
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English : Les vacances au musée Le peintre et son modèle
The workshops are open to children aged 6 and over and their families.
Thursday, August 20, 2pm: Front or side? bust or full-length? Discover the portraits in the museum and have fun creating a portrait from a model
L’événement Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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