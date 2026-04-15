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Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux

Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux

Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux jeudi 20 août 2026.

Adresse : 22 Cours Tourny

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 5 5 8 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Les vacances au musée Le peintre et son modèle

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 13:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Jeudi 20 août à 14h De face ou de profil ? en buste ou en pied ? Découvre les portraits du musée et amuse toi à réaliser un portrait d’après modèle
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Jeudi 20 août à 14h De face ou de profil ? en buste ou en pied ? Découvre les portraits du musée et amuse toi à réaliser un portrait d’après modèle

Atelier en lien avec la collection permanente Beaux-arts du musée
Durée 1h30
payant sur réservation 05 53 06 40 70   .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 

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English : Les vacances au musée Le peintre et son modèle

The workshops are open to children aged 6 and over and their families.

Thursday, August 20, 2pm: Front or side? bust or full-length? Discover the portraits in the museum and have fun creating a portrait from a model

L’événement Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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