Périgueux

Les vacances au musée Le peintre et son modèle

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 13:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Jeudi 20 août à 14h De face ou de profil ? en buste ou en pied ? Découvre les portraits du musée et amuse toi à réaliser un portrait d’après modèle

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Jeudi 20 août à 14h De face ou de profil ? en buste ou en pied ? Découvre les portraits du musée et amuse toi à réaliser un portrait d’après modèle

Atelier en lien avec la collection permanente Beaux-arts du musée

Durée 1h30

payant sur réservation 05 53 06 40 70 .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

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English : Les vacances au musée Le peintre et son modèle

The workshops are open to children aged 6 and over and their families.

Thursday, August 20, 2pm: Front or side? bust or full-length? Discover the portraits in the museum and have fun creating a portrait from a model

L’événement Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux