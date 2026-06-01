Découverte de la musique préhistorique Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux
Découverte de la musique préhistorique Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux samedi 13 juin 2026.
Périgueux
Découverte de la musique préhistorique
Musée d’art et d’archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, Happy Parenting s’associe au @maaperigord Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord et à Pascal @passeur_de_notes pour une animation familiale aussi surprenante qu’enrichissante.
Samedi 13 juin
De 14h à 17h en continu
MAAP Périgueux
Savez-vous à quoi ressemblait la musique il y a plusieurs milliers d’années ?
Avec Pascal Passeur de Notes, découvrez les musiques des origines à travers des instruments inspirés de ceux utilisés par nos ancêtres os d’animaux, bois, pierres, coquillages et autres matériaux naturels transformés en véritables instruments de musique.
Démonstrations musicales
Découverte d’instruments fascinants
Expérience interactive & participative pour toute la famille
✨ Accès libre et sans réservation .
Musée d’art et d’archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73 maap@perigueux.fr
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English : Découverte de la musique préhistorique
L’événement Découverte de la musique préhistorique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Communal de Périgueux
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