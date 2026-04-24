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Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea Galerie l’App’art Périgueux

Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea Galerie l’App’art Périgueux

Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea Galerie l’App’art Périgueux mardi 9 juin 2026.

Lieu : Galerie l'App'art

Adresse : 10 Rue Arago

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea

Galerie l’App’art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:30:00
fin : 2026-06-20 18:30:00

Date(s) :
2026-06-09

Pour sa série documentaire Beyond the Sky and the Sea ( Au-delà du ciel et de la mer ) récompensée par le Prix Photo CCFD-Terre Solidaire Voir le monde en face , le photojournaliste palestinien Ismail Abu Hatab a photographié les rives de la Méditerranée à Gaza, là où de nombreuses personnes déplacées par les conflits successifs tentent de survivre. Il s’agit du dernier projet d’Ismail Abu Hatab. Le photographe a été tué dans un bombardement israélien à Gaza le 30 juin dernier. Il avait 33 ans.

En partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire et la galerie l’APP’ART.

Mardi 9 juin
Vernissage de l’exposition

Accès libre tout public
Galerie l’APP’ART Périgueux   .

Galerie l’App’art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 23 63 13 

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English : Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea

L’événement Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux

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