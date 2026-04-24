Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea Galerie l’App’art Périgueux
Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea Galerie l’App’art Périgueux mardi 9 juin 2026.
Périgueux
Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea
Galerie l’App’art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:30:00
fin : 2026-06-20 18:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Pour sa série documentaire Beyond the Sky and the Sea ( Au-delà du ciel et de la mer ) récompensée par le Prix Photo CCFD-Terre Solidaire Voir le monde en face , le photojournaliste palestinien Ismail Abu Hatab a photographié les rives de la Méditerranée à Gaza, là où de nombreuses personnes déplacées par les conflits successifs tentent de survivre. Il s’agit du dernier projet d’Ismail Abu Hatab. Le photographe a été tué dans un bombardement israélien à Gaza le 30 juin dernier. Il avait 33 ans.
En partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire et la galerie l’APP’ART.
Mardi 9 juin
Vernissage de l’exposition
Accès libre tout public
Galerie l’APP’ART Périgueux .
Galerie l’App’art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 23 63 13
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English : Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea
L’événement Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux
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