Atelier Macramé & Goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux

Atelier Macramé & Goûter Maison Tarte

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-25

Apprenez les noeuds essentiels pour réaliser une décoration bohème

Au programme Se régaler: avec le brunch concocté par le chef de maison TARTE, des produits frais, locaux et de saison, et ensuite la création de poteries! Un moment de partage et de fun autour de l’argile.

**Réservez votre place dès maintenant au 09 82 25 50 82* .

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82

English : Atelier Macramé & Goûter Maison Tarte

