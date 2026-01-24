Conférence Des corps à l’épreuve du feu, travailler le verre à Bradville à la Belle Epoque Centre Joséphine Baker Périgueux

Conférence Des corps à l’épreuve du feu, travailler le verre à Bradville à la Belle Epoque

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

En 1908, dans La vie tragique des travailleurs , les frères Bonneff comparaient les verriers à de la viande à feu . Par la force de cette image, ils entendaient alerter le lecteur sur la rudesse des conditions de travail dans l’industrie du verre. Au contact des ouvertures du four, les verriers figuraient en effet parmi ces travailleurs du feu constamment exposés au danger. Les archives gardent la trace des atteintes portées aux corps, notamment à travers la lecture des procès-verbaux de déclaration d’accidents du travail qu’impose la loi du 9 avril 1898. La découverte d’une série relativement riche dans les archives de la municipalité du Lardin-Saint- Lazare offre l’occasion d’approcher de près cette réalité, à travers l’exemple d’une entreprise emblématique du Terrassonnais la verrerie de Brardville. .

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 33 33 cd24.archives@dordogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Des corps à l’épreuve du feu, travailler le verre à Bradville à la Belle Epoque

L’événement Conférence Des corps à l’épreuve du feu, travailler le verre à Bradville à la Belle Epoque Périgueux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Communal de Périgueux