JE VAIS ENTRER DANS UN PAYS Théâtre le Paradis Théâtre le Paradis Périgueux
JE VAIS ENTRER DANS UN PAYS Théâtre le Paradis Théâtre le Paradis Périgueux vendredi 29 mai 2026.
Périgueux
JE VAIS ENTRER DANS UN PAYS Théâtre le Paradis
Théâtre le Paradis Place Faidherbe Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Par la compagnie LES LIMBES.
Je vais entrer dans un pays est un récit en duo mêlant texte, chant et danse, adapté du texte de Guillaume Marie.
Il retrace l’itinéraire hors norme de Benoît-Joseph Labre (1748–1783), mystique errant à travers l’Europe, qui sera fait saint un siècle plus tard le saint des sans-domicile fixe, des mendiants et des pèlerins, surnommé le Vagabond de Dieu.
En suivant son cheminement, l’auteur nous interroge sur le sens de nos vies et nous invite à questionner notre regard sur la pauvreté et les marges de la société. .
Théâtre le Paradis Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93
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English : JE VAIS ENTRER DANS UN PAYS Théâtre le Paradis
L’événement JE VAIS ENTRER DANS UN PAYS Théâtre le Paradis Périgueux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Communal de Périgueux
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