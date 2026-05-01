Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Village Animal Jardin des Arènes Périgueux

Le Village Animal Jardin des Arènes Périgueux

Le Village Animal Jardin des Arènes Périgueux samedi 16 mai 2026.

Lieu : Jardin des Arènes

Adresse : 9 Boulevard des Arènes

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Le Village Animal

Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Après une belle première édition dans le centre ville, le Village Animal fait son retour dans le cadre magnifique du Jardin des Arènes (refuge LPO) à Périgueux, pour une journée placée sous le signe du bien-être animal, des alternatives à l’animal et de la transition vers le végétal.
Un événement gratuit, ouvert à toutes et à tous, pour découvrir, échanger, s’informer… et passer un moment convivial ensemble !
Au programme
Un village associatif réunissant des structures engagées pour les animaux.
À 15h30 une conférence de Marine Geoffre sur le thème de l’éthologie
Que vous soyez déjà engagé·e, curieux·se, ou simplement en quête d’une sortie enrichissante et chaleureuse, le Village Animal vous accueille avec plaisir
On vous attend nombreux·ses !   .

Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Village Animal

L’événement Le Village Animal Périgueux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)