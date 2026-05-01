Le Village Animal Jardin des Arènes Périgueux
Le Village Animal Jardin des Arènes Périgueux samedi 16 mai 2026.
Périgueux
Le Village Animal
Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Après une belle première édition dans le centre ville, le Village Animal fait son retour dans le cadre magnifique du Jardin des Arènes (refuge LPO) à Périgueux, pour une journée placée sous le signe du bien-être animal, des alternatives à l’animal et de la transition vers le végétal.
Un événement gratuit, ouvert à toutes et à tous, pour découvrir, échanger, s’informer… et passer un moment convivial ensemble !
Au programme
Un village associatif réunissant des structures engagées pour les animaux.
À 15h30 une conférence de Marine Geoffre sur le thème de l’éthologie
Que vous soyez déjà engagé·e, curieux·se, ou simplement en quête d’une sortie enrichissante et chaleureuse, le Village Animal vous accueille avec plaisir
On vous attend nombreux·ses ! .
Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Village Animal
L’événement Le Village Animal Périgueux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Communal de Périgueux
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