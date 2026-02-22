Patrimoine sur le pouce Symboles au cimetière du nord Cimetière du Nord Périgueux
Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
2026-05-12
Partez à la découverte de la symbolique cachée des sculptures funéraires, à travers la découverte de quelques concessions remarquables du cimetière du Nord.
Dans le cadre du printemps des cimetières.
30 min | Gratuit
RDV à l’entrée du cimetière du Nord,
av. G. Pompidou .
Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
