Patrimoine sur le pouce Symboles au cimetière du nord Cimetière du Nord Périgueux

Patrimoine sur le pouce Symboles au cimetière du nord

Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

2026-05-12

Partez à la découverte de la symbolique cachée des sculptures funéraires, à travers la découverte de quelques concessions remarquables du cimetière du Nord.

Dans le cadre du printemps des cimetières.

30 min | Gratuit

RDV à l’entrée du cimetière du Nord,

av. G. Pompidou .

Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Patrimoine sur le pouce Symboles au cimetière du nord

