Contrôle Technique Vélo au MARCHE DE PERIGUEUX, Marché de Périgueux, Périgueux
Contrôle Technique Vélo au MARCHE DE PERIGUEUX, Marché de Périgueux, Périgueux samedi 2 mai 2026.
Contrôle Technique Vélo au MARCHE DE PERIGUEUX Samedi 2 mai, 08h00 Marché de Périgueux Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Rejoignez Des Jantes et des Gens pour une animation gratuite et conviviale de Contrôle Technique Vélo directement sur le Marché de Périgueux ! Notre association, implantée au Gour de l’Arche à Périgueux et au Silot à Chamiers, promeut une mobilité durable, inclusive et solidaire à travers des ateliers participatifs, formations en mécanique vélo et événements communautaires en Dordogne et Sud Gironde.
Pourquoi participer ?
Dans un contexte où le vélo gagne en popularité pour des trajets éco-responsables, il est essentiel de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de votre deux-roues. Notre équipe d’animateurs expérimentés, formés en mécanique cyclable et mobilité inclusive, effectue un diagnostic complet et gratuit de votre vélo sur place. Nous vérifions méthodiquement :
- Freins : efficacité et usure des plaquettes/étriers.
- Pneus : pression, état de la bande de roulement et risque de crevaison.
- Éclairage et signalisation : feux avant/arrière fonctionnels, catadioptres visibles (indispensable pour rouler de nuit ou par mauvais temps).
- Transmission : chaîne propre et lubrifiée, dérailleur ajusté, pédalier sans jeu.
- Direction et cadre : guidon droit, potence sécurisée, absence de fissures.
- Roues et suspensions : jantes droites, rayons tendus, fourche amortisseur si équipée.
- Équipements de sécurité : casque, gilet réfléchissant, antivols adaptés.
À l’issue du contrôle (environ 10-15 minutes par vélo), vous recevez un bilan personnalisé sous forme de fiche diagnostic avec :
- Une note globale sur l’état de votre vélo
- Des conseils pratiques adaptés à votre usage (vélotaf, balades familiales, randonnées).
- Des recommandations d’entretien DIY pour adopter des gestes éco-citoyens et prolonger la vie de votre vélo.
- Infos sur nos ateliers de réparation participative à prix solidaire au Gour de l’Arche ou au Silot, ou formations IMV (Instructeur Mobilité Vélo).
Objectifs de l’animation :
- Sensibiliser à la sécurité routière cyclable et prévenir les accidents.
- Favoriser l’usage du vélo au quotidien pour une transition écologique locale.
- Renforcer le lien social sur le marché en impliquant habitants, commerçants et familles.
- Encourager la réutilisation de vélos d’occasion, aligné sur l’économie sociale et solidaire (ESS).
Ouverte à tous les publics : débutants, cyclistes réguliers, familles, seniors… Apportez simplement votre vélo (VAE, VTT, ville, cargo bienvenus). Pas d’inscription requise – premier arrivé, premier servi !
Pratique : Samedi 2 Mai 2026, stand Des Jantes et des Gens au Marché de Périgueux. De 8h à 12h. Gratuit et sans engagement.
Contact :
Des Jantes et des Gens – contact@desjantesetdesgens.fr – 05 53 53 23 40.
Suivez-nous sur [Facebook/Instagram] pour plus d’infos @desjantesetdesgens
Marché de Périgueux Place de l’Ancien Hôtel de Ville, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553532340 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@desjantesetdesgens.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@desjantesetdesgens.fr »}]
Contrôle Technique Vélo gratuit au Marché de Périgueux ! On vérifie freins, pneus, éclairage, transmission et sécurité. Bilan personnalisé + conseils. Entretenez votre vélo avec nous !
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