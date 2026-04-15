Contrôle Technique Vélo au MARCHE DE PERIGUEUX, Marché de Périgueux, Périgueux

Contrôle Technique Vélo au MARCHE DE PERIGUEUX Samedi 2 mai, 08h00 Marché de Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Rejoignez Des Jantes et des Gens pour une animation gratuite et conviviale de Contrôle Technique Vélo directement sur le Marché de Périgueux ! Notre association, implantée au Gour de l’Arche à Périgueux et au Silot à Chamiers, promeut une mobilité durable, inclusive et solidaire à travers des ateliers participatifs, formations en mécanique vélo et événements communautaires en Dordogne et Sud Gironde.

Pourquoi participer ?

Dans un contexte où le vélo gagne en popularité pour des trajets éco-responsables, il est essentiel de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de votre deux-roues. Notre équipe d’animateurs expérimentés, formés en mécanique cyclable et mobilité inclusive, effectue un diagnostic complet et gratuit de votre vélo sur place. Nous vérifions méthodiquement :

Freins : efficacité et usure des plaquettes/étriers.

Pneus : pression, état de la bande de roulement et risque de crevaison.

Éclairage et signalisation : feux avant/arrière fonctionnels, catadioptres visibles (indispensable pour rouler de nuit ou par mauvais temps).

Transmission : chaîne propre et lubrifiée, dérailleur ajusté, pédalier sans jeu.

Direction et cadre : guidon droit, potence sécurisée, absence de fissures.

Roues et suspensions : jantes droites, rayons tendus, fourche amortisseur si équipée.

Équipements de sécurité : casque, gilet réfléchissant, antivols adaptés.

À l’issue du contrôle (environ 10-15 minutes par vélo), vous recevez un bilan personnalisé sous forme de fiche diagnostic avec :

Une note globale sur l’état de votre vélo

Des conseils pratiques adaptés à votre usage (vélotaf, balades familiales, randonnées).

Des recommandations d’entretien DIY pour adopter des gestes éco-citoyens et prolonger la vie de votre vélo.

Infos sur nos ateliers de réparation participative à prix solidaire au Gour de l’Arche ou au Silot, ou formations IMV (Instructeur Mobilité Vélo).

Objectifs de l’animation :

Sensibiliser à la sécurité routière cyclable et prévenir les accidents.

Favoriser l’usage du vélo au quotidien pour une transition écologique locale.

Renforcer le lien social sur le marché en impliquant habitants, commerçants et familles.

Encourager la réutilisation de vélos d’occasion, aligné sur l’économie sociale et solidaire (ESS).

Ouverte à tous les publics : débutants, cyclistes réguliers, familles, seniors… Apportez simplement votre vélo (VAE, VTT, ville, cargo bienvenus). Pas d’inscription requise – premier arrivé, premier servi !

Pratique : Samedi 2 Mai 2026, stand Des Jantes et des Gens au Marché de Périgueux. De 8h à 12h. Gratuit et sans engagement.

Contact :

Des Jantes et des Gens – contact@desjantesetdesgens.fr – 05 53 53 23 40.

Suivez-nous sur [Facebook/Instagram] pour plus d’infos @desjantesetdesgens

Marché de Périgueux Place de l’Ancien Hôtel de Ville, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553532340 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@desjantesetdesgens.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@desjantesetdesgens.fr »}]

Contrôle Technique Vélo gratuit au Marché de Périgueux ! On vérifie freins, pneus, éclairage, transmission et sécurité. Bilan personnalisé + conseils. Entretenez votre vélo avec nous !