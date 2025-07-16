Anne Roumanoff « L’expérience de la vie » Théâtre l’Odyssée Périgueux

Anne Roumanoff « L’expérience de la vie » Théâtre l’Odyssée Périgueux jeudi 16 avril 2026.

Théâtre l’Odyssée Espl. Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

Avec « L’Expérience de la Vie », Anne Roumanoff revient sur scène plus mordante que jamais, pour un spectacle aussi drôle qu’intelligent !

Tour à tour lucide, piquante et profondément humaine, elle passe à la loupe notre époque et ses absurdités développement personnel, amour, réseaux sociaux, crises internationales… rien n’échappe à son œil acéré ni à son humour irrésistible.

Anne Roumanoff nous invite à rire de ce qui nous bouscule, avec finesse, tendresse et autodérision. Un moment de stand-up jubilatoire, où l’on ressort le sourire aux lèvres et un brin plus léger.

Un grand rendez-vous d’humour à ne pas manquer !

Rendez-vous le 16 avril 2026 à 20h30 au théâtre de l’Odyssée à Périgueux. .

Théâtre l’Odyssée Espl. Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

