Escape game Le Dernier Banquet Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux
Escape game Le Dernier Banquet Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux mardi 14 avril 2026.
Escape game Le Dernier Banquet
Office de Tourisme Destination Périgueux 9bis place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26
Au menu énigmes et dégustations pour aider Monsieur Entremets à préparer son dernier banquet aux couleurs de la gastronomie périgourdine. Parviendrez-vous à relever le défi ?
– A partir de 8 ans
– Réservation obligatoire
– 2 à 10 personnes .
Office de Tourisme Destination Périgueux 9bis place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape game Le Dernier Banquet
L’événement Escape game Le Dernier Banquet Périgueux a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Communal de Périgueux