Les jeudis du musée L’étude des grottes ornées paléolithiques face aux enjeux du changement climatique Périgueux

Les jeudis du musée L’étude des grottes ornées paléolithiques face aux enjeux du changement climatique

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2026-05-28 10:30:00

fin : 2026-05-28 10:30:00

2026-05-28

Conférence L’étude des grottes ornées paléolithiques face aux enjeux du changement climatique l’usage des outils numériques pour l’analyse de l’art paléolithique par Oscar Fuentes, ingénieur de recherche, Centre National de Préhistoire.

Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Jeudi 28 mai de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE

Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr. .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

English : Les jeudis du musée L’étude des grottes ornées paléolithiques face aux enjeux du changement climatique

Lecture: The study of Palaeolithic painted caves and the challenges of climate change: the use of digital tools to analyze Palaeolithic art by Oscar Fuentes, research engineer, Centre National de Préhistoire.

