Théâtre le Paradis Dégénérés Théâtre le Paradis Périgueux

Théâtre le Paradis Dégénérés

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-14

2026-02-09

Ce récit théâtral et musical contemporain, conçu comme un chant à la fois puissant et viscéral, suit un homme qui, pour la première fois, se jette dans l’inconnu. Cette course contre la montre prend alors des résonances mystiques et existentielles, chaque choix devient une tentative pour sauver ce qui lui reste de repères. .

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93

