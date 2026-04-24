Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS Parc Aristide Briand Périgueux
Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS Parc Aristide Briand Périgueux samedi 23 mai 2026.
Périgueux
Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS
Parc Aristide Briand Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS
A l’ombre d’anciens couvents, des jardins se révèlent et dévoilent leur histoire. Méconnus ou cachés des écrins de verdure s’articulent sur des lopins de terre réaménagés au cours du temps et dialoguent avec le patrimoine. Des écrins de verdure allient spiritualité et mémoire historique au fil des ans, depuis l’antiquité. Parenthèse végétale emplie de charme insolite. Une balade contée printanière entre espaces publics et privés avec des accès exceptionnels.
Final convivial au coeur d’un jardin
Rendez-Vous Parc Aristide Briand devant la fontaine
Chiens non admis.
Heure 14h30
Tarif unique 10€ (places limitées sur inscription), carte bancaire non acceptée
Informations et réservations 06 75 87 02 48 .
Parc Aristide Briand Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS
L’événement Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS Périgueux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Fêtes de Saint-Georges Périgueux 30 avril 2026
- Odyssée BALLAKÉ SISSOKO & PIERS FACCINI Théâtre l’Odyssée Périgueux 30 avril 2026
- Conférence Les travailleurs indochines en Dordogne: l’histoire en image Centre Joséphine Baker Périgueux 30 avril 2026
- Conférence La grotte CHAUVET ses secrets datées de 36000 ans ? par Patrick PALEM Salle Maurois Périgueux 30 avril 2026
- Les jeudis du musée Une fête de divinités marines de Frans Floris Périgueux 30 avril 2026