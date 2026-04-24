Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS Parc Aristide Briand Périgueux

Périgueux

Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS

Parc Aristide Briand Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS

A l’ombre d’anciens couvents, des jardins se révèlent et dévoilent leur histoire. Méconnus ou cachés des écrins de verdure s’articulent sur des lopins de terre réaménagés au cours du temps et dialoguent avec le patrimoine. Des écrins de verdure allient spiritualité et mémoire historique au fil des ans, depuis l’antiquité. Parenthèse végétale emplie de charme insolite. Une balade contée printanière entre espaces publics et privés avec des accès exceptionnels.

Final convivial au coeur d’un jardin

Rendez-Vous Parc Aristide Briand devant la fontaine

Chiens non admis.

Heure 14h30

Tarif unique 10€ (places limitées sur inscription), carte bancaire non acceptée

Informations et réservations 06 75 87 02 48 .

Parc Aristide Briand Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48

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English : Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS

L’événement Historia Cité SECRETS DE JARDINS ET JARDINS SECRETS Périgueux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Communal de Périgueux