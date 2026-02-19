Visite guidée Périgueux La Passejada L’Identité occitane de Périgueux Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Visite guidée Périgueux La Passejada L’Identité occitane de Périgueux

Office de tourisme Destination Périgueux 9 Bis Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une visite guidée du secteur sauvegardé de Périgueux mettant en lumière le passé et la modernité de l’identité occitane de la ville cheminement à travers le Puy-Saint-Front, éclairage sur les noms de rues, la mémoire et l’identité des quartieras.

Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue, la visite se déroule en bilingue et/ou en français. .

Office de tourisme Destination Périgueux 9 Bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Périgueux La Passejada L’Identité occitane de Périgueux

L’événement Visite guidée Périgueux La Passejada L’Identité occitane de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Communal de Périgueux