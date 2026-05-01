Concert de Soutien à l’association Périgord Afrique Développement Périgueux
Concert de Soutien à l’association Périgord Afrique Développement Périgueux vendredi 29 mai 2026.
Périgueux
Concert de Soutien à l’association Périgord Afrique Développement
1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Concert de soutien à l’association Périgord Afrique Développement pour la scolarisation d’enfants en République Démocratique du Congo .
1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 02 91 29 perigordafriquedeveloppement24@gmail.com
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English : Concert de Soutien à l’association Périgord Afrique Développement
L’événement Concert de Soutien à l’association Périgord Afrique Développement Périgueux a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Communal de Périgueux
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