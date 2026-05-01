Périgueux

Concert de Soutien à l’association Périgord Afrique Développement

1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concert de soutien à l’association Périgord Afrique Développement pour la scolarisation d’enfants en République Démocratique du Congo .

1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 02 91 29 perigordafriquedeveloppement24@gmail.com

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English : Concert de Soutien à l’association Périgord Afrique Développement

L’événement Concert de Soutien à l’association Périgord Afrique Développement Périgueux a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Communal de Périgueux