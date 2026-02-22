Mercredi, c’est patrimoine ! Quête de Château Château Barrière Périgueux

Mercredi, c’est patrimoine ! Quête de Château

Venez parcourir Périgueux, à la recherche des anciens châteaux de la ville, à l’occasion d’un parcours dont vous ne viendrez à bout que si vous parvenez à décoder les énigmes de votre guide.

Dans le cadre de Châteaux en fête.

À partir de 4 ans (accompagnement obligatoire

d’un adulte pour les mineurs)

1 h | Tarifs de 0 à 4 € | Réservation obligatoire

RDV Château Barrière .

Château Barrière 7 rue de Turenne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

