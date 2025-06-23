Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS Yourte Square Jean Jaures Périgueux
Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS Yourte Square Jean Jaures Périgueux mardi 5 mai 2026.
Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS
Yourte Square Jean Jaures Square Jean Jaures Périgueux Dordogne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07
Passer un soir chez Boris, c’est l’assurance de partager un moment singulier
dans la tête de ce funambule hirsute, plus poète que son accoutrement
de trappeur ne le laisse présager.
Car Boris est artiste de cirque. Dans la chaleur confinée de sa yourte, Olivier
Debelhoir alias Boris nous entraîne sur le chemin de ses divagations
fantasques. Son imagination est sans queue ni tête, ses acrobaties sans filet
et ses mots sans limite.
Tout à la fois cow-boy sur pelle et funambule de proximité, il reprend à
l’accordéon des chansons des années 1980 un brin ringard, invite les fantômes
de ses souvenirs héros de séries B ou de westerns spaghettis chausse
des skis et dévale le toit enneigé de sa yourte… .
Yourte Square Jean Jaures Square Jean Jaures Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
English : Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS
German : Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS
Italiano :
Espanol : Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS
L’événement Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS Périgueux a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Communal de Périgueux