Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS Yourte Square Jean Jaures Périgueux

Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS Yourte Square Jean Jaures Périgueux mardi 5 mai 2026.

Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS

Yourte Square Jean Jaures Square Jean Jaures Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07

Passer un soir chez Boris, c’est l’assurance de partager un moment singulier

dans la tête de ce funambule hirsute, plus poète que son accoutrement

de trappeur ne le laisse présager.

Car Boris est artiste de cirque. Dans la chaleur confinée de sa yourte, Olivier

Debelhoir alias Boris nous entraîne sur le chemin de ses divagations

fantasques. Son imagination est sans queue ni tête, ses acrobaties sans filet

et ses mots sans limite.

Tout à la fois cow-boy sur pelle et funambule de proximité, il reprend à

l’accordéon des chansons des années 1980 un brin ringard, invite les fantômes

de ses souvenirs héros de séries B ou de westerns spaghettis chausse

des skis et dévale le toit enneigé de sa yourte… .

Yourte Square Jean Jaures Square Jean Jaures Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS

German : Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS

Italiano :

Espanol : Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS

L’événement Odyssée UN SOIR CHEZ BORIS Périgueux a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Communal de Périgueux