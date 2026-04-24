[Festival Pattern #4] Meule + Adhoc Le Sans Réserve Périgueux
[Festival Pattern #4] Meule + Adhoc Le Sans Réserve Périgueux vendredi 8 mai 2026.
Périgueux
[Festival Pattern #4] Meule + Adhoc
Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Fidèle à son ADN mêlant danse, mouvement et musique, le festival PATTERN# s’ancre plus que jamais dans le quartier du Toulon. Pour sa 4e édition, le festival s’étend pour la première fois sur 2 jours et investit Le Sans Réserve pour vous faire danser ! .
Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : [Festival Pattern #4] Meule + Adhoc
L’événement [Festival Pattern #4] Meule + Adhoc Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux
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