[Festival Pattern #4] Meule + Adhoc Le Sans Réserve Périgueux

Périgueux

[Festival Pattern #4] Meule + Adhoc

Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Fidèle à son ADN mêlant danse, mouvement et musique, le festival PATTERN# s’ancre plus que jamais dans le quartier du Toulon. Pour sa 4e édition, le festival s’étend pour la première fois sur 2 jours et investit Le Sans Réserve pour vous faire danser ! .

Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : [Festival Pattern #4] Meule + Adhoc

L’événement [Festival Pattern #4] Meule + Adhoc Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux