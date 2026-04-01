BAM After work Set DJ avec 24 radio BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux
BAM After work Set DJ avec 24 radio BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux vendredi 24 avril 2026.
Périgueux
BAM After work Set DJ avec 24 radio
BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
After work Electro/ hip-hop avec Set DJ avec 24 radio.
Entrée gratuite. Restauration sur place. .
BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57
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English : BAM After work Set DJ avec 24 radio
L’événement BAM After work Set DJ avec 24 radio Périgueux a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Communal de Périgueux
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