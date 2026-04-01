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BAM After work Set DJ avec 24 radio BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux

BAM After work Set DJ avec 24 radio BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux

BAM After work Set DJ avec 24 radio BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux vendredi 24 avril 2026.

Lieu : BAM brasserie artisanale et taproom

Adresse : 105 Rue Pierre Magne

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

BAM After work Set DJ avec 24 radio

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

After work Electro/ hip-hop avec Set DJ avec 24 radio.

Entrée gratuite. Restauration sur place.   .

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 

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English : BAM After work Set DJ avec 24 radio

L’événement BAM After work Set DJ avec 24 radio Périgueux a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Communal de Périgueux

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