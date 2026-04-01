BAM After work Set DJ avec 24 radio BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux

Périgueux

BAM After work Set DJ avec 24 radio

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

After work Electro/ hip-hop avec Set DJ avec 24 radio.

Entrée gratuite. Restauration sur place. .

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57

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English : BAM After work Set DJ avec 24 radio

L’événement BAM After work Set DJ avec 24 radio Périgueux a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Communal de Périgueux