BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux

Périgueux

BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Visibilité Lesbienne Au delà des normes.

Toute la journée et en soirée.

Entrée gratuite. Restauration sur place. .

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57

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English : BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes

L’événement BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes Périgueux a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Communal de Périgueux