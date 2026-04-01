BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux
BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux samedi 25 avril 2026.
Périgueux
BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes
BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Visibilité Lesbienne Au delà des normes.
Toute la journée et en soirée.
Entrée gratuite. Restauration sur place. .
BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes
L’événement BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes Périgueux a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Belles, belles, belles Comédie Musicale Théâtre de l’Odyssée Périgueux 18 avril 2026
- Spectable Surgir d’entre les murs Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux 18 avril 2026
- Cacaothé Atelier Origami Périgueux 18 avril 2026
- Ateliers geste enfants La filature de l’Isle Périgueux 21 avril 2026
- Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS Théâtre l’Odyssée Périgueux 23 avril 2026