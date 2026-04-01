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BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux

BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux

BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux samedi 25 avril 2026.

Lieu : BAM brasserie artisanale et taproom

Adresse : 105 Rue Pierre Magne

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Visibilité Lesbienne Au delà des normes.

Toute la journée et en soirée.

Entrée gratuite. Restauration sur place.   .

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 

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English : BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes

L’événement BAM Visibilité Lesbienne Au delà des normes Périgueux a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Communal de Périgueux

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