Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS Théâtre l’Odyssée Périgueux
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2026-04-23
Jules Lopez, dit Julo le gros , est un adolescent obèse vivant dans une cité
de Montpellier, au milieu des années 90. Dans son quartier, les adolescents
se gavent de dessins animés. Dragon Ball, animé tiré du Manga de Akira
Toriyama, est leur préféré. L’obsession de Julo et sa bande pour Dragon Ball
fonctionne comme une fausse piste, un leurre, un miroir déformant. Le récit
explore les délires de surpuissance, le désespoir et la poésie qu’ont certaines
mythologies adolescentes. Julo et les siens s’inventent un monde et le quartier
se peuple de personnages mythiques les zombies de la cabine téléphonique,
le clan des gitans, le fils du célèbre garagiste, la femme aux tongues et au cubi
de vin blanc, le travelo derrière la Foir’Fouille, la fille aux cheveux bleus, la mère
sous anxiolytiques, etc. .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
