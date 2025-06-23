Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS Théâtre l’Odyssée Périgueux

Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS Théâtre l’Odyssée Périgueux jeudi 23 avril 2026.

Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Jules Lopez, dit Julo le gros , est un adolescent obèse vivant dans une cité

de Montpellier, au milieu des années 90. Dans son quartier, les adolescents

se gavent de dessins animés. Dragon Ball, animé tiré du Manga de Akira

Toriyama, est leur préféré. L’obsession de Julo et sa bande pour Dragon Ball

fonctionne comme une fausse piste, un leurre, un miroir déformant. Le récit

explore les délires de surpuissance, le désespoir et la poésie qu’ont certaines

mythologies adolescentes. Julo et les siens s’inventent un monde et le quartier

se peuple de personnages mythiques les zombies de la cabine téléphonique,

le clan des gitans, le fils du célèbre garagiste, la femme aux tongues et au cubi

de vin blanc, le travelo derrière la Foir’Fouille, la fille aux cheveux bleus, la mère

sous anxiolytiques, etc. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS

German : Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS

Italiano :

Espanol : Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS

L’événement Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS Périgueux a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Communal de Périgueux