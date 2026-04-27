Périgueux

Exposition La Cathédrale à travers les siècles

Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-01

Pour (re)découvrir l’histoire, l’architecture et les décors de la cathédrale Saint-Front, reconnue au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-compostelle. .

Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition La Cathédrale à travers les siècles

L’événement Exposition La Cathédrale à travers les siècles Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux