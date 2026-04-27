Exposition La Cathédrale à travers les siècles Périgueux
Exposition La Cathédrale à travers les siècles Périgueux lundi 1 juin 2026.
Périgueux
Exposition La Cathédrale à travers les siècles
Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-01
Pour (re)découvrir l’histoire, l’architecture et les décors de la cathédrale Saint-Front, reconnue au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-compostelle. .
Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22
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English : Exposition La Cathédrale à travers les siècles
L’événement Exposition La Cathédrale à travers les siècles Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux
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