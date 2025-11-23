Stage dessin-peinture Aquarelle Paysages par Floriane VIRGO Galerie l’App’Art Périgueux

Stage dessin-peinture Aquarelle Paysages par Floriane VIRGO

Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux Dordogne

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24 2026-04-25

STAGE DESSIN/PEINTURE

DÉBUTANTS

AQUARELLE PAYSAGES

Vous apprendrez à peindre des paysages simples en travaillant la gestion de l’eau et des pigments, les dégradés et la pose de lavis par couches. Deux principales techniques seront abordées technique sèche et humide qui permettent de jouer avec la transparence et les effets de fusion.

Nul besoin de notion de dessin ou d’aquarelle pour ce stage mais si vous en avez, c’est un plus !

VENDREDI 24 AVRIL

OU

SAMEDI 25 AVRIL

9H–12H

3H 55€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERSONNES .

Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

