Ateliers geste enfants La filature de l’Isle Périgueux

ATELIERS GESTE

PAR LA COMPAGNIE LE GRAND DOUTE

LES 21 ET 28 AVRIL, 5, 12, 19, 26 MAI, 2, 9, 16 JUIN

17H30 19H • LA FILATURE DE L’ISLE • DE 8 À 12 ANS • GRATUIT

En partenariat avec Rouletabille

Juliette Wierzbicki, comédienne et metteuse en scène, invitera les enfants à créer et jouer une histoire à la frontière du réel et du fantastique. Les enfants raconteront des histoires vraies et grâce

à des jeux de théâtre, nous les tordrons,déformerons, exagérerons. À partir de là, nous mettrons en scène un spectacle qui sera joué devant un public en fin de cycle.

Sur inscription auprès de Coline Rouliès à coline.roulies@odyssee.perigueux.fr .

La filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 coline.roulies@odyssee.perigueux.fr

