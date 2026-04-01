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Exposition Peinture Croc Temple de l’église protestante unie Périgueux

Exposition Peinture Croc Temple de l’église protestante unie Périgueux

Exposition Peinture Croc Temple de l’église protestante unie Périgueux samedi 25 avril 2026.

Lieu : Temple de l'église protestante unie

Adresse : 20 Bis Rue Antoine Gadaud

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Périgueux

Exposition Peinture Croc

Temple de l’église protestante unie 20 Bis Rue Antoine Gadaud Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Exposition de peinture.

Vente Solidaire, l’argent récolté financera:
– l’entraide protestante Périgueux
– projet d’autosuffisance alimentaire au Maroc

Vernissage le 25 avril 2026 à partir de 18h30.   .

Temple de l’église protestante unie 20 Bis Rue Antoine Gadaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 31 80 

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English : Exposition Peinture Croc

L’événement Exposition Peinture Croc Périgueux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Communal de Périgueux

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