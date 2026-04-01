Exposition Peinture Croc Temple de l’église protestante unie Périgueux
Exposition Peinture Croc Temple de l’église protestante unie Périgueux samedi 25 avril 2026.
Périgueux
Exposition Peinture Croc
Temple de l’église protestante unie 20 Bis Rue Antoine Gadaud Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Exposition de peinture.
Vente Solidaire, l’argent récolté financera:
– l’entraide protestante Périgueux
– projet d’autosuffisance alimentaire au Maroc
Vernissage le 25 avril 2026 à partir de 18h30. .
Temple de l’église protestante unie 20 Bis Rue Antoine Gadaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 31 80
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English : Exposition Peinture Croc
L’événement Exposition Peinture Croc Périgueux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Communal de Périgueux
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