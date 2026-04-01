Exposition Peinture Croc Temple de l’église protestante unie Périgueux

Périgueux

Exposition Peinture Croc

Temple de l’église protestante unie 20 Bis Rue Antoine Gadaud Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Exposition de peinture.

Vente Solidaire, l’argent récolté financera:

– l’entraide protestante Périgueux

– projet d’autosuffisance alimentaire au Maroc

Vernissage le 25 avril 2026 à partir de 18h30. .

Temple de l’église protestante unie 20 Bis Rue Antoine Gadaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 31 80

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English : Exposition Peinture Croc

L’événement Exposition Peinture Croc Périgueux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Communal de Périgueux