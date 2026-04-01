Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique Centre culturel de la Visitation Périgueux
Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique Centre culturel de la Visitation Périgueux mercredi 22 avril 2026.
Périgueux
Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique
Centre culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Les élèves de l’école municipale d’arts plastiques invitent leurs proches et les Périgourdins à découvrir leurs créations réalisées cette année dans le cadre des ateliers de modelage, modèle vivant, dessin d’observation, peinture contemporaine (pour les adultes) et des ateliers découverte des arts plastiques, travail autour des couleurs, du trait, du contour, des perspectives et de la profondeur (pour les enfants).
Du 22 avril au 9 mai. Entrée est libre et gratuite
> Vernissage le mercredi 22 avril à 18 h
Horaires ouvertures
Lundi mardi jeudi vendredi 13h30 19h
Mercredi 10h 19h
Samedi 10h 17h30 .
Centre culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17
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English : Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique
L’événement Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique Périgueux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Communal de Périgueux
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