Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique Centre culturel de la Visitation Périgueux

Périgueux

Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique

Centre culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les élèves de l’école municipale d’arts plastiques invitent leurs proches et les Périgourdins à découvrir leurs créations réalisées cette année dans le cadre des ateliers de modelage, modèle vivant, dessin d’observation, peinture contemporaine (pour les adultes) et des ateliers découverte des arts plastiques, travail autour des couleurs, du trait, du contour, des perspectives et de la profondeur (pour les enfants).

Du 22 avril au 9 mai. Entrée est libre et gratuite

> Vernissage le mercredi 22 avril à 18 h

Horaires ouvertures

Lundi mardi jeudi vendredi 13h30 19h

Mercredi 10h 19h

Samedi 10h 17h30 .

Centre culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique

L’événement Exposition des élèves de l’école municipale d’art plastique Périgueux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Communal de Périgueux