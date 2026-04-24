FESTIVAL PATTERN #4 Le Sans Réserve Périgueux

Périgueux

FESTIVAL PATTERN #4

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08 00:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

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Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 structure.association@gmail.com

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English : FESTIVAL PATTERN #4

L’événement FESTIVAL PATTERN #4 Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux