FESTIVAL PATTERN #4 Le Sans Réserve Périgueux
FESTIVAL PATTERN #4 Le Sans Réserve Périgueux vendredi 8 mai 2026.
Périgueux
FESTIVAL PATTERN #4
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 00:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
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Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 structure.association@gmail.com
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English : FESTIVAL PATTERN #4
L’événement FESTIVAL PATTERN #4 Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux
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