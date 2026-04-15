Tous à vélo au TICP, Les ateliers du Toulon, Périgueux
Tous à vélo au TICP, Les ateliers du Toulon, Périgueux lundi 4 mai 2026.
Tous à vélo au TICP 4 mai – 1 juin, les lundis Les ateliers du Toulon Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T05:00:00+02:00 – 2026-05-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T05:00:00+02:00 – 2026-06-01T22:00:00+02:00
Le TICP accompagne ces agents tout le mois de mai pour faciliter leurs venue au travail à vélo. Des activités et des ateliers pour tous les niveaux …
Les ateliers du Toulon 21 rue Pierre Semard 24000 Perigueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
1 mois pour venir au travail à vélo
SNCF voyageur
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