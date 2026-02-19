Les jeudis du musée Voyage musical en Colombie, terre natale de l’artiste peintre Emma Reyes Périgueux

Les jeudis du musée Voyage musical en Colombie, terre natale de l’artiste peintre Emma Reyes

Conférence Voyage musical en Colombie, terre natale de l’artiste Emma Reyes par Goa Lupe

Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr.

Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Jeudi 7 mai de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE

Voyage musical en Colombie, terre natale de l’artiste Emma Reyes par Goa Lupe

English : Les jeudis du musée Voyage musical en Colombie, terre natale de l’artiste peintre Emma Reyes

Lecture: Musical journey to Colombia, birthplace of artist Emma Reyes, by Goa Lupe

Further information Musée d?Art et d?Archéologie du Périgord ? 22 cours Tourny ? 24000 Périgueux ? 05 53 06 40 70 ? maap@perigueux.fr.

