Maman va danser ! Green Lion Périgueux

Périgueux

Maman va danser !

Green Lion 12 Rue André Saigne Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 02:30:00

Date(s) :

2026-05-15

MAMAN VA DANSER 1 AN

ÉDITION QUEEN AWARDS (version Périgord)

Le temps d’une soirée, plongez dans une ambiance Festival de Cannes version Périgord

✨ Chic, décalée, festive

✨ Entre copines, entre queens

✨ Sans charge mentale, juste du plaisir

AU PROGRAMME

• @dj__stl aux platines

• Une ambiance feutrée qui monte crescendo

• Un dancefloor prêt à s’enflammer

• Des rires, des looks, des moments hors du temps

Une remise de 10 Awards aura lieu pendant la soirée,

dans 10 catégories différentes (on vous dit ça tres vite )

1 lot à gagner par catégorie

️ TARIFS

• Entrée 10€ (avec 1 conso incluse )

• Pass Family+ mensuel 5€

• Pass Family+ annuel 3€

⚠️ Places limitées à 100 participantes

Inscriptions réseaux sociaux Happy Parenting .

Green Lion 12 Rue André Saigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Maman va danser !

L’événement Maman va danser ! Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux