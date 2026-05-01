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Maman va danser ! Green Lion Périgueux

Maman va danser ! Green Lion Périgueux

Maman va danser ! Green Lion Périgueux vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Green Lion

Adresse : 12 Rue André Saigne

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Périgueux

Maman va danser !

Green Lion 12 Rue André Saigne Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 02:30:00

Date(s) :
2026-05-15

MAMAN VA DANSER 1 AN
ÉDITION QUEEN AWARDS (version Périgord)

Le temps d’une soirée, plongez dans une ambiance Festival de Cannes version Périgord
✨ Chic, décalée, festive
✨ Entre copines, entre queens
✨ Sans charge mentale, juste du plaisir

AU PROGRAMME

• @dj__stl aux platines
• Une ambiance feutrée qui monte crescendo
• Un dancefloor prêt à s’enflammer
• Des rires, des looks, des moments hors du temps

Une remise de 10 Awards aura lieu pendant la soirée,
dans 10 catégories différentes (on vous dit ça tres vite )
1 lot à gagner par catégorie

️ TARIFS

• Entrée 10€ (avec 1 conso incluse )
• Pass Family+ mensuel 5€
• Pass Family+ annuel 3€

⚠️ Places limitées à 100 participantes
Inscriptions réseaux sociaux Happy Parenting   .

Green Lion 12 Rue André Saigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Maman va danser !

L’événement Maman va danser ! Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux

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