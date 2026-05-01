Maman va danser ! Green Lion Périgueux
Maman va danser ! Green Lion Périgueux vendredi 15 mai 2026.
Périgueux
Maman va danser !
Green Lion 12 Rue André Saigne Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 02:30:00
Date(s) :
2026-05-15
MAMAN VA DANSER 1 AN
ÉDITION QUEEN AWARDS (version Périgord)
Le temps d’une soirée, plongez dans une ambiance Festival de Cannes version Périgord
✨ Chic, décalée, festive
✨ Entre copines, entre queens
✨ Sans charge mentale, juste du plaisir
AU PROGRAMME
• @dj__stl aux platines
• Une ambiance feutrée qui monte crescendo
• Un dancefloor prêt à s’enflammer
• Des rires, des looks, des moments hors du temps
Une remise de 10 Awards aura lieu pendant la soirée,
dans 10 catégories différentes (on vous dit ça tres vite )
1 lot à gagner par catégorie
️ TARIFS
• Entrée 10€ (avec 1 conso incluse )
• Pass Family+ mensuel 5€
• Pass Family+ annuel 3€
⚠️ Places limitées à 100 participantes
Inscriptions réseaux sociaux Happy Parenting .
Green Lion 12 Rue André Saigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Maman va danser !
L’événement Maman va danser ! Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux
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