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Braderie de printemps de la Maison 24 Maison 24 Périgueux

Braderie de printemps de la Maison 24 Maison 24 Périgueux

Braderie de printemps de la Maison 24 Maison 24 Périgueux samedi 9 mai 2026.

Lieu : Maison 24

Adresse : 33 Rue Gabriel Lacueille

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Périgueux

Braderie de printemps de la Maison 24

Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 15:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Grande braderie de La Maison 24.

2€ kilo   .

Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10 

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English : Braderie de printemps de la Maison 24

L’événement Braderie de printemps de la Maison 24 Périgueux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Communal de Périgueux

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