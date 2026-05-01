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Cacaothé Soirée Subterra Cacaothé Périgueux

Cacaothé Soirée Subterra Cacaothé Périgueux

Cacaothé Soirée Subterra Cacaothé Périgueux samedi 9 mai 2026.

Lieu : Cacaothé

Adresse : 7 Avenue Daumesnil

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Périgueux

Cacaothé Soirée Subterra

Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 21:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Soirée Subterra un jeu de tuiles terrifiants où vous devrez survivre et trouver la sortie…

Au Cacaothé, coffee shop incontournable à Périgueux, les samedis soirs riment avec détente et convivialité grâce à nos soirées jeux, organisées chaque samedi jusqu’à 21h.   .

Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 41 

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English : Cacaothé Soirée Subterra

L’événement Cacaothé Soirée Subterra Périgueux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Communal de Périgueux

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