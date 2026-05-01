Cacaothé Soirée Subterra Cacaothé Périgueux
Cacaothé Soirée Subterra Cacaothé Périgueux samedi 9 mai 2026.
Périgueux
Cacaothé Soirée Subterra
Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 21:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Soirée Subterra un jeu de tuiles terrifiants où vous devrez survivre et trouver la sortie…
Au Cacaothé, coffee shop incontournable à Périgueux, les samedis soirs riment avec détente et convivialité grâce à nos soirées jeux, organisées chaque samedi jusqu’à 21h. .
Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 41
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English : Cacaothé Soirée Subterra
L’événement Cacaothé Soirée Subterra Périgueux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Communal de Périgueux
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