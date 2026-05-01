Café Parents Mon Doux Café Périgueux

Périgueux

Café Parents

Mon Doux Café 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 09:00:00

fin : 2026-05-19 11:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Venez partager une boisson chaude et échanger sur les sujets qui vous questionnent, en présence d’une psychologue spécialisée en parentalité. .

Mon Doux Café 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10

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English : Café Parents

L’événement Café Parents Périgueux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Communal de Périgueux