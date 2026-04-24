Festival Orizons Exposition La Chaise en plastique Espace culturel François Mitterrand Périgueux

Périgueux

Festival Orizons Exposition La Chaise en plastique

Espace culturel François Mitterrand 2 Place Hoche Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Le projet La chaise en plastique est une exposition visant à écrire un récit autour l’objet quotidien de la chaise en plastique blanc. Au travers de trois espaces, l’exposition explore les symboles et usages d’un objet qui devient politique et social une série photographique collective (20 photographes des deux rives de la Méditerranée), une série de chaises plastiques, un espace d’immersion avec une intelligence artificielle. L’idée de cette exposition est tirée d’un article de Benjamin Barthe, correspondant au Monde.

En partenariat avec l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord et B’sarya for Arts

Exposition organisée dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 de l’Institut Français

Mercredi 10 juin 17h00

Inauguration du festival et vernissage

Accès libre tout public

Espace François Mitterrand, Périgueux .

Espace culturel François Mitterrand 2 Place Hoche Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 23 63 13

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English : Festival Orizons Exposition La Chaise en plastique

L’événement Festival Orizons Exposition La Chaise en plastique Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux