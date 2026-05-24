Farandole à histoires (dès 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Périgueux

Farandole à histoires (dès 3 ans)

Médiathèque Pierre Fanlac 20 Rue Forquenot Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Lecture de contes et albums Jeune public dès 3 ans .

Médiathèque Pierre Fanlac 20 Rue Forquenot Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Farandole à histoires (dès 3 ans)

L’événement Farandole à histoires (dès 3 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Communal de Périgueux