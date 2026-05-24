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Farandole à histoires (dès 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Farandole à histoires (dès 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Farandole à histoires (dès 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Fanlac

Adresse : 20 Rue Forquenot

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Périgueux

Farandole à histoires (dès 3 ans)

Médiathèque Pierre Fanlac 20 Rue Forquenot Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Lecture de contes et albums Jeune public dès 3 ans   .

Médiathèque Pierre Fanlac 20 Rue Forquenot Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Farandole à histoires (dès 3 ans)

L’événement Farandole à histoires (dès 3 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Communal de Périgueux

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