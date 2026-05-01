Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Périgueux

Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Rencontre-auteur avec Gérard Gonfroy, linguiste et spécialiste des langues occitanes aux Editions La Geste.

En partenariat avec la librairie Les Ruelles. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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L’événement Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux