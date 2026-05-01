Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux jeudi 28 mai 2026.
Périgueux
Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Rencontre-auteur avec Gérard Gonfroy, linguiste et spécialiste des langues occitanes aux Editions La Geste.
En partenariat avec la librairie Les Ruelles. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
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English : Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy
L’événement Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux
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