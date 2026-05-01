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Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Fanlac

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Rencontre-auteur avec Gérard Gonfroy, linguiste et spécialiste des langues occitanes aux Editions La Geste.
En partenariat avec la librairie Les Ruelles.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

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English : Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy

L’événement Rencontre-Auteur: Gérard Gonfroy Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux

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