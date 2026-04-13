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STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN, 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France, Périgueux

STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN, 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France, Périgueux

STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN, 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France, Périgueux vendredi 12 juin 2026.

Lieu : 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France

Adresse : 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Tarifs : Adulte 30€

STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN Vendredi 12 juin, 16h30 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France Dordogne

Tarifs : Adulte 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Venez découvrir et dessiner les plantes sauvages dans le jardin de Madame Pâquerette !

Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs usages médicinaux et comestibles, puis apprenez à les dessiner au crayon, pastel, aquarelle, stylo… Tout est permis !

Floriane vous détaillera les critères botaniques de chaque plantes, et Floriane Virgo, artiste peintre vous guidera dans différentes techniques de dessins pour les représenter. 

Date : Vendredi 12 juin, 14h30-18h

Prix : 60€/pers, matériel compris, 8 personnes max

Lieu : Jardin de Madame Pâquerette, 74 chemin de Beaupuy, 24000 Périgueux

Places limitées, réservation obligatoire : 30€ à régler via la billetterie en ligne, puis 30€ le jour de l’atelier (en espèce)

Durée : 3h30

Activité organisée par Floriane – Herbaliste animatrice nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-balade-botanique-et-dessin-8973

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Descriptif de l’atelier Nature Atelier nature

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