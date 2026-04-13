STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN, 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France, Périgueux
STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN, 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France, Périgueux vendredi 12 juin 2026.
STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN Vendredi 12 juin, 16h30 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France Dordogne
Tarifs : Adulte 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00
Venez découvrir et dessiner les plantes sauvages dans le jardin de Madame Pâquerette !
Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs usages médicinaux et comestibles, puis apprenez à les dessiner au crayon, pastel, aquarelle, stylo… Tout est permis !
Floriane vous détaillera les critères botaniques de chaque plantes, et Floriane Virgo, artiste peintre vous guidera dans différentes techniques de dessins pour les représenter.
Date : Vendredi 12 juin, 14h30-18h
Prix : 60€/pers, matériel compris, 8 personnes max
Lieu : Jardin de Madame Pâquerette, 74 chemin de Beaupuy, 24000 Périgueux
Places limitées, réservation obligatoire : 30€ à régler via la billetterie en ligne, puis 30€ le jour de l’atelier (en espèce)
Durée : 3h30
Activité organisée par Floriane – Herbaliste animatrice nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-balade-botanique-et-dessin-8973
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Descriptif de l’atelier Nature Atelier nature
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