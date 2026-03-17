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Atelier numérique Isleco Douzillac

Atelier numérique Isleco Douzillac

Atelier numérique Isleco Douzillac mardi 30 juin 2026.

Lieu : Isleco

Adresse : 6 rue des Granges

Ville : 24190 Douzillac

Département : Dordogne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Douzillac

Atelier numérique

Isleco 6 rue des Granges Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Appréhender un nouvel ordinateur ou un smartphone, apprendre à mieux maîtriser un logiciel ou résoudre un bug.

14h-17h, salle IsleCo
Sur réservation

IsleCo 05 53 82 59 09
Appréhender un nouvel ordinateur ou un smartphone, apprendre à mieux maîtriser un logiciel ou résoudre un bug.

14h-17h, salle IsleCo
Sur réservation

IsleCo 05 53 82 59 09   .

Isleco 6 rue des Granges Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 

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English : Atelier numérique

Get to grips with a new computer or smartphone, learn to better master software or resolve a bug.

2pm-5pm, IsleCo room
On reservation

IsleCo 05 53 82 59 09

L’événement Atelier numérique Douzillac a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord

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