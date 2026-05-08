Douzillac

Été actif Cani-rando

Place du Chapdal Douzillac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Activité ludique alliant randonnée et interactions avec les chiens de race nordique nous trouverons votre co-équipier canin idéal !

A partir de 8 ans (enfant accompagné d’un adulte)

9h30-12h, RDV Place du Chapdal.

10 €/pers. Réservation à partir du 2 juin.

Office de Tourisme intercommunal Bureau d’accueil de Neuvic 05 53 81 52 11 .

Place du Chapdal Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85

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English : Été actif Cani-rando

L’événement Été actif Cani-rando Douzillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Vallée de l’Isle en Périgord