Été actif Cani-rando Douzillac
Été actif Cani-rando Douzillac mardi 21 juillet 2026.
Douzillac
Été actif Cani-rando
Place du Chapdal Douzillac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Activité ludique alliant randonnée et interactions avec les chiens de race nordique nous trouverons votre co-équipier canin idéal !
A partir de 8 ans (enfant accompagné d’un adulte)
9h30-12h, RDV Place du Chapdal.
10 €/pers. Réservation à partir du 2 juin.
Office de Tourisme intercommunal Bureau d’accueil de Neuvic 05 53 81 52 11 .
Place du Chapdal Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85
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English : Été actif Cani-rando
L’événement Été actif Cani-rando Douzillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Vallée de l’Isle en Périgord
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